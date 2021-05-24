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24.05.2021 17:09
Рубрика: Власть

Проект о филиалах IT-гигантов в РФ охватывает 20 ресурсов

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме назвали ресурсы, которые потенциально попадают под действие законопроекта, обязывающего IT-гигантов открывать филиалы в России.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о так называемом "приземлении" иностранных IT-компаний, который касается интернет-ресурсов с ежедневной российской аудиторией в более 0,5 миллиона пользователей. Для полноценной работы в РФ каждой компании придется не только открыть представительство или филиал в РФ, но и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

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"Пока в перечне потенциально "приземляющихся" 20 ресурсов", - сообщил один из авторов, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Упомянуты следующие соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Также документ коснется видеохостингов: YouTube, Twitch.tv. Под действие проекта попадут еще и мессенджеры и почтовые сервисы: WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Хинштейн также назвал поисковики: Google, Bing.com.

Законопроект также касается провайдеров хостинга: Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. И, наконец, речь об онлайн-торговле: Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com. А также - Wikipedia.org.

Парламентарий, кроме того, проинформировал, что профильный комитет рассмотрит документ 28 мая, при этом на заседание приглашены все IT-гиганты, потенциально подпадающие под требование законопроекта. Рассчитываем увидеть и услышать коллег - если не офлайн, то хотя бы онлайн", - отметил глава комитета.

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