Путин назначил новых послов России в Ямайке и Гватемале

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в Гватемале. Дипмиссию в этой стране возглавит Владимир Винокуров. Винокуров был послом на Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис и Сент-Люсии, Владимир Путин освободил его от этой должности, чтобы назначить на новую.

Также Винокуров был освобожден от поста постоянного представителя России при Международном органе по морскому праву в Кингстоне. Послом на Ямайке и упомянутых странах, а также постпредом при Международном органе по морскому праву стал Сергей Петрович, который ранее работал замдиректора Второго Европейского департамента МИД РФ.