Мосгорсуд отменил условный приговор стрелявшему в девочку экс-полицейскому

Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила приговор и отправила на новое рассмотрение дело в отношении бывшего полицейского Ивана Князева.

Ранее Симоновский суд приговорил его к трем годам условно за стрельбу и ранение 13-летней девочки из травматического пистолета. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, Московский городской суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и постановил: отменить приговор в отношении Ивана Князева и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. Кроме того экс-полицейскому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В декабре прошлого года сотрудник полиции Князев, который находился не при исполнении обязанностей и в состоянии алкогольного опьянения поссорившись с 13-летней девочкой выстрелил в нее из травматического пистолета. Девочка была госпитализирована, к счастью, все обошлось без серьезных травм. Однако мягкий условный приговор стрелявшему в ребенка сотруднику полиции вызвал широкий общественный резонанс и был обжалован прокуратурой Москвы.