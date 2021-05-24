Московские девятиклассники начали сдавать выпускные экзамены

Экзамены у столичных девятиклассников пройдут с 24 мая по 2 июля. Как напоминает официальный сайт мэра Москвы, итоговая аттестация в 9 классе проводится по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

На участие в экзаменах зарегистрировано почти 95 тыс. девятиклассников. Участники с ограниченными возможностями здоровья могут по желанию пройти итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на свой выбор. Также по их желанию экзамен может проводиться как в форме основного государственного экзамена, так и в форме государственного выпускного экзамена.

Проведение экзаменов в текущем году разделили на два дня: 24 и 25 мая школьники сдадут русский язык, 27 и 28 мая - математику. Результаты экзаменов по русскому языку станут известны не позднее 4 и 5 июня соответственно.

Все результаты будут опубликованы в личном кабинете на портале mos.ru, узнать результат можно и в самой школе.

Если школьник пропустит основные дни сдачи экзаменов по болезни или иной уважительной причине, сдать можно в резервные дни: 8 июня - экзамен по русскому языку, 16 июня - по математике. Пропустившие по уважительной причине сдачу в основные даты и резервные дни или получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов могут сдать или пересдать экзамены в дополнительные дни: 30 июня - русский язык, 2 июля - математика.

Как рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, во всех пунктах проведения экзамена обеспечат соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Пускать экзаменующихся будут по графикам. В одном помещении сдавать экзамен будут не более восьми человек.