Московский метеоролог предупредил о заморозках в июне

Последняя неделя мая в столичном регионе будет еще довольно теплой, но в последних числах весеннего месяца начнет стремительно холодать. О возможных заморозках в июне в столичном регионе, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ближайшие дни температура воздуха даже немного повысится. Так, в среду днем ожидается до +26 градусов, ночью не ниже +12 градусов. Ближе к выходным погода начнет портиться. Подойдет холодный атмосферный фронт, начнутся дожди. В дневные часы воздух не прогреется выше +18 градусов.

- Заток холодного воздуха понизит температуру в последние дни мая и первые числа июня, температура воздуха опустится ниже нормы на 3-4 градуса, - рассказывает "РГ" Позднякова. - В ночные часы по области местами не исключены заморозки до -2 градусов. Для столичного региона в июне это редкое явление, но порой случающееся, этот год как раз такой. Поэтому все те дачники, кто уже высадил рассаду в открытый грунт, должны позаботиться о том, чтобы растения не пропали. Днем температура воздуха составит +12…+14 градусов. При этом нормальной для июня в столице считается среднесуточная температура воздуха на уровне +16 градусов.

По расчетам Поздняковой, холода простоят в регионе до 7 июня включительно. Напомним, что ранее Гидрометцентр России спрогнозировал резкое повышение температуры в центральной части страны с середины июня.