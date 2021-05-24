Пятеро вооруженных бандитов в Москве ограбили квартиру

Разбойное нападение произошло в Москве в одном из домов на улице Костякова.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что хозяин квартиры в этот момент находился дома со своим знакомым. В квартиру кто-то позвонил и представился курьером доставки. Хозяин открыл дверь, и в квартиру неожиданно ворвались незнакомые люди. Налетчики связали находившихся в помещении мужчин и, угрожая пистолетом, стали требовать деньги. Испуганный хозяин квартиры указал, где хранятся деньги. Бандиты забрали 960 тысяч рублей и скрылись.

Полицейские задержали пятерых налетчиков в возрасте от 24 до 30 лет, один из которых уже был судим. Четверо взяты под стражу, один находится под домашним арестом.

За разбой всем грозит тюрьма на срок от семи до двенадцати лет.