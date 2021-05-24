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24.05.2021 09:43
Рубрика: Происшествия

Пятеро вооруженных бандитов в Москве ограбили квартиру

Текст: Михаил Фалалеев

Разбойное нападение произошло в Москве в одном из домов на улице Костякова.

Фитнес-тренер в Волгограде открыл стрельбу по людям

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что хозяин квартиры в этот момент находился дома со своим знакомым. В квартиру кто-то позвонил и представился курьером доставки. Хозяин открыл дверь, и в квартиру неожиданно ворвались незнакомые люди. Налетчики связали находившихся в помещении мужчин и, угрожая пистолетом, стали требовать деньги. Испуганный хозяин квартиры указал, где хранятся деньги. Бандиты забрали 960 тысяч рублей и скрылись.

Полицейские задержали пятерых налетчиков в возрасте от 24 до 30 лет, один из которых уже был судим. Четверо взяты под стражу, один находится под домашним арестом.

За разбой всем грозит тюрьма на срок от семи до двенадцати лет.

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