Ректор РХТУ Александр Мажуга предложил ежегодно увеличивать количество парков в Москве

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что число парковых зон и мест для отдыха горожан в Москве должно увеличиваться с каждым годом, чтобы они были в шаговой доступности. Это предложение он высказал на встрече с жителями Северо-Западного округа столицы.

"Все преобразования в Москве должны проводиться только с одной целью - сделать жизнь москвичей более комфортной. Приятно видеть, что во многих районах столицы сегодня есть уголки живой природы. Считаю, что таких парковых зон должно быть больше: где-то можно позаниматься спортом, где-то полюбоваться природой, где-то - просто погулять", - сказал ректор РХТУ.

В 2017 году на северо-западе Москвы завершились работы по благоустройству Ландшафтного парка Митино. По его территории протекает река Барышиха. Для любителей активного отдыха в парке есть тренажеры и волейбольные площадки.

Количество зеленых зон в Москве растет с каждым годом. Площадь столичных особо охраняемых природных территорий составляет более 19 тыс. га - это около 7,5% площади всего города.