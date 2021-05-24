В Королеве водитель открыл огонь по пешеходам

Видимо, в подмосковном Королеве водитель и пешеходы не поделили дорогу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Октябрьская между 57-летним водителем иномарки и двумя местными жителями 33 и 38 лет произошел поначалу словесный конфликт. Но водитель этим не ограничился и несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического пистолета. Они с травмами были госпитализированы в Королевскую городскую больницу.

Однако телесные повреждения получил и стрелявший. С водителя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, а оружие направлено на баллистическую экспертизу.