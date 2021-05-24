В Москве активизировались "черные парковщики"

Московские автомобилисты, у которых эвакуировали машины, столкнулись с незнакомцами-мошенниками, сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

Злоумышленники видят, как эвакуируют чужую машину, а потом предлагают ее хозяину "помощь". Они предлагают узнать, где находится машина, и довезти владельца до спецстоянки. И берут за это большие деньги. Хотя на самом деле каждый автолюбитель может узнать судьбу машины через приложение "Парковки Москвы".

Будьте бдительны и не верьте таким мошенникам, - призывают в дептрансе. - Посмотреть, на какую спецстоянку увезли машину, можно очень просто самостоятельно". Перед тем, как забрать машину, нужно будет получить разрешение в ГИБДД или МАДИ.