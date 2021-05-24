В Подмосковье почти год работала подпольная нарколаборатория

В Московской области почти год работала подпольная нарколаборатория. Наркотики производили 28-летний москвич и 24-летний житель Костромы в городском округе Солнечногорск в деревне Радомля, в частном доме. Они каждые несколько месяцев меняли место проживания и снова налаживали подпольное производство. Наркотики сбывали бесконтактным способом с помощью тайников-закладок на территории Новой Москвы. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Взяли их сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Солнечногорск во взаимодействии с инспекторами УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, при поддержке бойцов СОБР.

В подпольной нарколаборатории полицейские обнаружили порошкообразное вещество белого цвета, емкости с жидкой смесью, 350 литров химических реактивов и лабораторное оборудование.

Исследование установило, что изъятый порошок является амфетамином общей массой около 2 килограммов.

Задержанные взяты под стражу.