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24.05.2021 13:03
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержали женщину, похитившую лук на сумму 3,3 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Мошенница присвоила себе 440 тонн лука на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Товар принадлежал 63-летнему индивидуальному предпринимателю из Нижегородской области. Подробности дела рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, с бизнесменом по телефону связалась жительница Ростовской области. Она представилась сотрудником одной из правоохранительных структур и указала на свое знакомство с его деловым партнером. Женщина предложила свои услуги по транспортировке и продаже 440 тонн лука в московском регионе. Мужчина согласился, и подозреваемая реализовала товар, однако все вырученные средства оставила себе.

Полицейские нашли и задержали 40-летнюю мошенницу в Домодедово. Она взята под стражу.

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