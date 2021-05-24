В Подмосковье задержали женщину, похитившую лук на сумму 3,3 млн рублей

Мошенница присвоила себе 440 тонн лука на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Товар принадлежал 63-летнему индивидуальному предпринимателю из Нижегородской области. Подробности дела рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, с бизнесменом по телефону связалась жительница Ростовской области. Она представилась сотрудником одной из правоохранительных структур и указала на свое знакомство с его деловым партнером. Женщина предложила свои услуги по транспортировке и продаже 440 тонн лука в московском регионе. Мужчина согласился, и подозреваемая реализовала товар, однако все вырученные средства оставила себе.

Полицейские нашли и задержали 40-летнюю мошенницу в Домодедово. Она взята под стражу.