В подмосковном Щелково произошел пожар на птицефабрике

В подмосковном Щелково горит птицефабрика. Площадь пожара уже составила четыре тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в областном главке МЧС.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сначала загорелся один цех площадью 50 квадратов. Затем огонь распространился и на другие помещения, в частности, на склад, где хранятся деревянные паллеты. Со склада огонь перекинулся на остальные цеха фабрики.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Причина возгорания выясняется.