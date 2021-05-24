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24.05.2021 15:15
Рубрика: Происшествия

В Якутии по факту крупного лесного пожара возбудили дело

Текст: Мария Волкова

В Томпонском районе Якутии возбуждено уголовное дело по факту крупного лесного пожара, возникшего из-за пала травы на сельхозугодьях. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Сергей Елесин
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По данным ведомства, площадь пожара превысила восемь тысяч гектаров. Он возник на участке между реками Иморга и Томпо в 11 километрах от села Кескил Томпонского района. На полях несанкционированно выжигали сухую траву, после чего огонь перекинулся на лесной массив.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 330 тысяч рублей. Уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ "Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем" возбуждено по результатам проверки прокуратуры. Санкция по данной статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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