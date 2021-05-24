В Приморье ограбили ювелирный магазин с муляжем пистолета

В Приморском крае сотрудники полиции задержали мужчину, который, вооружившись молотком и муляжом пистолета. напал на продавца ювелирного магазина, сообщается на сайте регионального УМВД.

Преступление произошло в поселке Пластун. Перед закрытием в магазин зашел мужчина с рюкзаком, в маске и перчатках, ударил продавца и похитил из кассы 30 тысяч рублей. После этого он, достав предмет, похожий на пистолет, разбил витрины, собрал часть украшений и скрылся.

Сумма ущерба превысила три миллиона рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего жителя Владивостока, он признал вину.

Возбуждено уголовное дело о разбое (часть вторая статья 162 УК РФ). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.