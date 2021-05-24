За сутки в России подтверждено 8 406 случаев COVID-19 в 82 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,1% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2487

2 Санкт-Петербург 851

3 Московская область 766

4 Ростовская область 194

5 Воронежская область 142

6 Нижегородская область 141

7 Саратовская область 117

8 Иркутская область 115

9 Республика Саха (Якутия) 110

10 Свердловская область 99

11 Пермский край 97

12 Красноярский край 96

13 Краснодарский край 93

14 Республика Крым 91

15 Республика Башкортостан 89

16 Волгоградская область 88

17 Челябинская область 88

18 Ленинградская область 86

19 Самарская область 81

20 Ульяновская область 80

21 Ярославская область 77

22 Тверская область 76

23 Брянская область 73

24 Пензенская область 72

25 Республика Бурятия 70

26 Новосибирская область 69

27 Архангельская область 67

28 Оренбургская область 67

29 Курская область 63

30 Алтайский край 62

31 Тюменская область 61

32 Республика Карелия 60

33 Ивановская область 60

34 Белгородская область 60

35 Смоленская область 59

36 Кемеровская область 59

37 Омская область 58

38 Липецкая область 57

39 Калининградская область 56

40 Кировская область 55

41 Тульская область 55

42 Владимирская область 51

43 Тамбовская область 49

44 Рязанская область 49

45 Республика Чувашия 49

46 Орловская область 48

47 Калужская область 48

48 Ханты-Мансийский автономный округ 48

49 Астраханская область 47

50 Удмуртская Республика 45

51 Ставропольский край 44

52 Вологодская область 42

53 Мурманская область 39

54 Новгородская область 37

55 Псковская область 33

56 Республика Дагестан 33

57 Республика Татарстан 33

58 Севастополь 32

59 Республика Хакасия 31

60 Костромская область 31

61 Курганская область 31

62 Республика Мордовия 30

63 Забайкальский край 30

64 Приморский край 30

65 Республика Коми 27

66 Хабаровский край 27

67 Томская область 25

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 20

69 Амурская область 17

70 Республика Марий Эл 16

71 Кабардино-Балкарская Республика 16

72 Карачаево-Черкесская Республика 14

73 Сахалинская область 13

74 Республика Алтай 12

75 Республика Калмыкия 12

76 Республика Ингушетия 11

77 Чеченская Республика 9

78 Республика Северная Осетия-Алания 8

79 Республика Адыгея 7

80 Камчатский край 6

81 Магаданская область 5

82 Республика Тыва 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 009 911 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,03%

3. Камчатский край 0,04% За последние сутки подтверждено 319 смертей Москва 59 Санкт-Петербург 38 Воронежская область 15 Нижегородская область 15 Самарская область 15 Краснодарский край 11 Свердловская область 10 Алтайский край 9 Красноярский край 9 Московская область 8 Челябинская область 8 Ленинградская область 7 Волгоградская область 7 Ростовская область 7 Иркутская область 7 Смоленская область 6 Тульская область 6 Пензенская область 6 Липецкая область 5 Ставропольский край 5 Ярославская область 4 Удмуртская Республика 4 Пермский край 4 Новосибирская область 4 Белгородская область 3 Республика Крым 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Республика Башкортостан 3 Оренбургская область 3 Ивановская область 2 Тамбовская область 2 Тверская область 2 Республика Карелия 2 Республика Коми 2 Вологодская область 2 Астраханская область 2 Саратовская область 2 Тюменская область 2 Курская область 1 Псковская область 1 Республика Калмыкия 1 Севастополь 1 Чеченская Республика 1 Республика Мордовия 1 Республика Татарстан 1 Республика Чувашия 1 Кировская область 1 Ульяновская область 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Республика Алтай 1 Кемеровская область 1 Омская область 1 Республика Саха (Якутия) 1 Забайкальский край 1 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 118 801 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 450 человек Москва 1730 Московская область 645 Саратовская область 251 Псковская область 187 Ростовская область 184 Воронежская область 150 Санкт-Петербург 116 Самарская область 115 Нижегородская область 110 Архангельская область 105 Курская область 104 Свердловская область 101 Ульяновская область 98 Республика Башкортостан 95 Калининградская область 94 Красноярский край 90 Челябинская область 89 Волгоградская область 85 Новгородская область 84 Оренбургская область 81 Краснодарский край 77 Кировская область 77 Пензенская область 75 Калужская область 74 Орловская область 72 Омская область 72 Республика Карелия 69 Ленинградская область 69 Тюменская область 69 Владимирская область 68 Рязанская область 62 Ярославская область 60 Курганская область 54 Ивановская область 53 Пермский край 52 Тульская область 51 Кемеровская область 51 Смоленская область 48 Тамбовская область 43 Тверская область 43 Удмуртская Республика 43 Республика Чувашия 41 Алтайский край 40 Иркутская область 37 Вологодская область 35 Республика Марий Эл 35 Амурская область 34 Ставропольский край 32 Белгородская область 28 Брянская область 28 Республика Дагестан 28 Хабаровский край 28 Новосибирская область 25 Республика Коми 22 Республика Северная Осетия - Алания 19 Республика Мордовия 19 Кабардино-Балкарская Республика 16 Ханты-Мансийский автономный округ 15 Ямало-Ненецкий автономный округ 15 Сахалинская область 15 Республика Крым 13 Республика Калмыкия 11 Чеченская Республика 11 Липецкая область 10 Республика Бурятия 10 Камчатский край 9 Республика Хакасия 8 Томская область 8 Астраханская область 7 Карачаево-Черкесская Республика 7 Республика Татарстан 7 Республика Саха (Якутия) 7 Приморский край 7 Республика Ингушетия 6 Республика Адыгея 5 Костромская область 4 Магаданская область 4 Мурманская область 3 Севастополь 3 Забайкальский край 1 Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 624 212. Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России