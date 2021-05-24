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24.05.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8 406 случаев COVID-19 в 82 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2487
  • 2 Санкт-Петербург 851
  • 3 Московская область 766
  • 4 Ростовская область 194
  • 5 Воронежская область 142
  • 6 Нижегородская область 141
  • 7 Саратовская область 117
  • 8 Иркутская область 115
  • 9 Республика Саха (Якутия) 110
  • 10 Свердловская область 99
  • 11 Пермский край 97
  • 12 Красноярский край 96
  • 13 Краснодарский край 93
  • 14 Республика Крым 91
  • 15 Республика Башкортостан 89
  • 16 Волгоградская область 88
  • 17 Челябинская область 88
  • 18 Ленинградская область 86
  • 19 Самарская область 81
  • 20 Ульяновская область 80
  • 21 Ярославская область 77
  • 22 Тверская область 76
  • 23 Брянская область 73
  • 24 Пензенская область 72
  • 25 Республика Бурятия 70
  • 26 Новосибирская область 69
  • 27 Архангельская область 67
  • 28 Оренбургская область 67
  • 29 Курская область 63
  • 30 Алтайский край 62
  • 31 Тюменская область 61
  • 32 Республика Карелия 60
  • 33 Ивановская область 60
  • 34 Белгородская область 60
  • 35 Смоленская область 59
  • 36 Кемеровская область 59
  • 37 Омская область 58
  • 38 Липецкая область 57
  • 39 Калининградская область 56
  • 40 Кировская область 55
  • 41 Тульская область 55
  • 42 Владимирская область 51
  • 43 Тамбовская область 49
  • 44 Рязанская область 49
  • 45 Республика Чувашия 49
  • 46 Орловская область 48
  • 47 Калужская область 48
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 48
  • 49 Астраханская область 47
  • 50 Удмуртская Республика 45
  • 51 Ставропольский край 44
  • 52 Вологодская область 42
  • 53 Мурманская область 39
  • 54 Новгородская область 37
  • 55 Псковская область 33
  • 56 Республика Дагестан 33
  • 57 Республика Татарстан 33
  • 58 Севастополь 32
  • 59 Республика Хакасия 31
  • 60 Костромская область 31
  • 61 Курганская область 31
  • 62 Республика Мордовия 30
  • 63 Забайкальский край 30
  • 64 Приморский край 30
  • 65 Республика Коми 27
  • 66 Хабаровский край 27
  • 67 Томская область 25
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 20
  • 69 Амурская область 17
  • 70 Республика Марий Эл 16
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 73 Сахалинская область 13
  • 74 Республика Алтай 12
  • 75 Республика Калмыкия 12
  • 76 Республика Ингушетия 11
  • 77 Чеченская Республика 9
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 8
  • 79 Республика Адыгея 7
  • 80 Камчатский край 6
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Республика Тыва 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 009 911 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,03%
  • 3. Камчатский край 0,04%
За последние сутки подтверждено 319 смертей
  1. Москва 59
  2. Санкт-Петербург 38
  3. Воронежская область 15
  4. Нижегородская область 15
  5. Самарская область 15
  6. Краснодарский край 11
  7. Свердловская область 10
  8. Алтайский край 9
  9. Красноярский край 9
  10. Московская область 8
  11. Челябинская область 8
  12. Ленинградская область 7
  13. Волгоградская область 7
  14. Ростовская область 7
  15. Иркутская область 7
  16. Смоленская область 6
  17. Тульская область 6
  18. Пензенская область 6
  19. Липецкая область 5
  20. Ставропольский край 5
  21. Ярославская область 4
  22. Удмуртская Республика 4
  23. Пермский край 4
  24. Новосибирская область 4
  25. Белгородская область 3
  26. Республика Крым 3
  27. Карачаево-Черкесская Республика 3
  28. Республика Башкортостан 3
  29. Оренбургская область 3
  30. Ивановская область 2
  31. Тамбовская область 2
  32. Тверская область 2
  33. Республика Карелия 2
  34. Республика Коми 2
  35. Вологодская область 2
  36. Астраханская область 2
  37. Саратовская область 2
  38. Тюменская область 2
  39. Курская область 1
  40. Псковская область 1
  41. Республика Калмыкия 1
  42. Севастополь 1
  43. Чеченская Республика 1
  44. Республика Мордовия 1
  45. Республика Татарстан 1
  46. Республика Чувашия 1
  47. Кировская область 1
  48. Ульяновская область 1
  49. Ханты-Мансийский автономный округ 1
  50. Республика Алтай 1
  51. Кемеровская область 1
  52. Омская область 1
  53. Республика Саха (Якутия) 1
  54. Забайкальский край 1
  55. Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 118 801 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 450 человек
  1. Москва 1730
  2. Московская область 645
  3. Саратовская область 251
  4. Псковская область 187
  5. Ростовская область 184
  6. Воронежская область 150
  7. Санкт-Петербург 116
  8. Самарская область 115
  9. Нижегородская область 110
  10. Архангельская область 105
  11. Курская область 104
  12. Свердловская область 101
  13. Ульяновская область 98
  14. Республика Башкортостан 95
  15. Калининградская область 94
  16. Красноярский край 90
  17. Челябинская область 89
  18. Волгоградская область 85
  19. Новгородская область 84
  20. Оренбургская область 81
  21. Краснодарский край 77
  22. Кировская область 77
  23. Пензенская область 75
  24. Калужская область 74
  25. Орловская область 72
  26. Омская область 72
  27. Республика Карелия 69
  28. Ленинградская область 69
  29. Тюменская область 69
  30. Владимирская область 68
  31. Рязанская область 62
  32. Ярославская область 60
  33. Курганская область 54
  34. Ивановская область 53
  35. Пермский край 52
  36. Тульская область 51
  37. Кемеровская область 51
  38. Смоленская область 48
  39. Тамбовская область 43
  40. Тверская область 43
  41. Удмуртская Республика 43
  42. Республика Чувашия 41
  43. Алтайский край 40
  44. Иркутская область 37
  45. Вологодская область 35
  46. Республика Марий Эл 35
  47. Амурская область 34
  48. Ставропольский край 32
  49. Белгородская область 28
  50. Брянская область 28
  51. Республика Дагестан 28
  52. Хабаровский край 28
  53. Новосибирская область 25
  54. Республика Коми 22
  55. Республика Северная Осетия - Алания 19
  56. Республика Мордовия 19
  57. Кабардино-Балкарская Республика 16
  58. Ханты-Мансийский автономный округ 15
  59. Ямало-Ненецкий автономный округ 15
  60. Сахалинская область 15
  61. Республика Крым 13
  62. Республика Калмыкия 11
  63. Чеченская Республика 11
  64. Липецкая область 10
  65. Республика Бурятия 10
  66. Камчатский край 9
  67. Республика Хакасия 8
  68. Томская область 8
  69. Астраханская область 7
  70. Карачаево-Черкесская Республика 7
  71. Республика Татарстан 7
  72. Республика Саха (Якутия) 7
  73. Приморский край 7
  74. Республика Ингушетия 6
  75. Республика Адыгея 5
  76. Костромская область 4
  77. Магаданская область 4
  78. Мурманская область 3
  79. Севастополь 3
  80. Забайкальский край 1
  81. Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 624 212.

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