За сутки в России подтверждено 8 406 случаев COVID-19 в 82 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,1% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2487
- 2 Санкт-Петербург 851
- 3 Московская область 766
- 4 Ростовская область 194
- 5 Воронежская область 142
- 6 Нижегородская область 141
- 7 Саратовская область 117
- 8 Иркутская область 115
- 9 Республика Саха (Якутия) 110
- 10 Свердловская область 99
- 11 Пермский край 97
- 12 Красноярский край 96
- 13 Краснодарский край 93
- 14 Республика Крым 91
- 15 Республика Башкортостан 89
- 16 Волгоградская область 88
- 17 Челябинская область 88
- 18 Ленинградская область 86
- 19 Самарская область 81
- 20 Ульяновская область 80
- 21 Ярославская область 77
- 22 Тверская область 76
- 23 Брянская область 73
- 24 Пензенская область 72
- 25 Республика Бурятия 70
- 26 Новосибирская область 69
- 27 Архангельская область 67
- 28 Оренбургская область 67
- 29 Курская область 63
- 30 Алтайский край 62
- 31 Тюменская область 61
- 32 Республика Карелия 60
- 33 Ивановская область 60
- 34 Белгородская область 60
- 35 Смоленская область 59
- 36 Кемеровская область 59
- 37 Омская область 58
- 38 Липецкая область 57
- 39 Калининградская область 56
- 40 Кировская область 55
- 41 Тульская область 55
- 42 Владимирская область 51
- 43 Тамбовская область 49
- 44 Рязанская область 49
- 45 Республика Чувашия 49
- 46 Орловская область 48
- 47 Калужская область 48
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 48
- 49 Астраханская область 47
- 50 Удмуртская Республика 45
- 51 Ставропольский край 44
- 52 Вологодская область 42
- 53 Мурманская область 39
- 54 Новгородская область 37
- 55 Псковская область 33
- 56 Республика Дагестан 33
- 57 Республика Татарстан 33
- 58 Севастополь 32
- 59 Республика Хакасия 31
- 60 Костромская область 31
- 61 Курганская область 31
- 62 Республика Мордовия 30
- 63 Забайкальский край 30
- 64 Приморский край 30
- 65 Республика Коми 27
- 66 Хабаровский край 27
- 67 Томская область 25
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 20
- 69 Амурская область 17
- 70 Республика Марий Эл 16
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 16
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 73 Сахалинская область 13
- 74 Республика Алтай 12
- 75 Республика Калмыкия 12
- 76 Республика Ингушетия 11
- 77 Чеченская Республика 9
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 8
- 79 Республика Адыгея 7
- 80 Камчатский край 6
- 81 Магаданская область 5
- 82 Республика Тыва 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 009 911 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,03%
- 3. Камчатский край 0,04%
За последние сутки подтверждено 319 смертей
- Москва 59
- Санкт-Петербург 38
- Воронежская область 15
- Нижегородская область 15
- Самарская область 15
- Краснодарский край 11
- Свердловская область 10
- Алтайский край 9
- Красноярский край 9
- Московская область 8
- Челябинская область 8
- Ленинградская область 7
- Волгоградская область 7
- Ростовская область 7
- Иркутская область 7
- Смоленская область 6
- Тульская область 6
- Пензенская область 6
- Липецкая область 5
- Ставропольский край 5
- Ярославская область 4
- Удмуртская Республика 4
- Пермский край 4
- Новосибирская область 4
- Белгородская область 3
- Республика Крым 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Башкортостан 3
- Оренбургская область 3
- Ивановская область 2
- Тамбовская область 2
- Тверская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Вологодская область 2
- Астраханская область 2
- Саратовская область 2
- Тюменская область 2
- Курская область 1
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Севастополь 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 1
- Республика Чувашия 1
- Кировская область 1
- Ульяновская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Кемеровская область 1
- Омская область 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 118 801 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 450 человек
- Москва 1730
- Московская область 645
- Саратовская область 251
- Псковская область 187
- Ростовская область 184
- Воронежская область 150
- Санкт-Петербург 116
- Самарская область 115
- Нижегородская область 110
- Архангельская область 105
- Курская область 104
- Свердловская область 101
- Ульяновская область 98
- Республика Башкортостан 95
- Калининградская область 94
- Красноярский край 90
- Челябинская область 89
- Волгоградская область 85
- Новгородская область 84
- Оренбургская область 81
- Краснодарский край 77
- Кировская область 77
- Пензенская область 75
- Калужская область 74
- Орловская область 72
- Омская область 72
- Республика Карелия 69
- Ленинградская область 69
- Тюменская область 69
- Владимирская область 68
- Рязанская область 62
- Ярославская область 60
- Курганская область 54
- Ивановская область 53
- Пермский край 52
- Тульская область 51
- Кемеровская область 51
- Смоленская область 48
- Тамбовская область 43
- Тверская область 43
- Удмуртская Республика 43
- Республика Чувашия 41
- Алтайский край 40
- Иркутская область 37
- Вологодская область 35
- Республика Марий Эл 35
- Амурская область 34
- Ставропольский край 32
- Белгородская область 28
- Брянская область 28
- Республика Дагестан 28
- Хабаровский край 28
- Новосибирская область 25
- Республика Коми 22
- Республика Северная Осетия - Алания 19
- Республика Мордовия 19
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Ханты-Мансийский автономный округ 15
- Ямало-Ненецкий автономный округ 15
- Сахалинская область 15
- Республика Крым 13
- Республика Калмыкия 11
- Чеченская Республика 11
- Липецкая область 10
- Республика Бурятия 10
- Камчатский край 9
- Республика Хакасия 8
- Томская область 8
- Астраханская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Татарстан 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Приморский край 7
- Республика Ингушетия 6
- Республика Адыгея 5
- Костромская область 4
- Магаданская область 4
- Мурманская область 3
- Севастополь 3
- Забайкальский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 624 212.