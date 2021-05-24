В Оренбурге дизайн-проект парка "Зауральная роща" представят к февралю

Новости

Средний размер кредита в России впервые превысил 300 тысяч рублей 16:15
Володин связал введение локдаунов в странах с недопуском вакцин 16:10
СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID 16:04
Путин назначил новых послов России в Ямайке и Гватемале 15:58
В подмосковном Щелково произошел пожар на птицефабрике 15:45
Сборная России назвала состав на матч против Словакии 15:44
"Россия 1" представила трейлер исторической драмы "Седьмая симфония" 15:41
Главный тренер сборной Испании объяснил отсутствие Рамоса на ЧЕ 15:39
ЧП с фуникулером в Италии произошло из-за технической неисправности 15:30
Дипломаты запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке 15:27
Вышел трейлер фильма "Бендер: Начало" 15:25
Суперкубок России пройдет в Калининграде 15:16
В районе разлива топлива в Норильске обнаружены следы нефти 15:14
Врач Эрмитажа рассказала о смертельном для кошек коронавирусе 15:00
Посол РФ: Роль Болгарии в формировании славянской культуры бесценна и неоспорима 14:54
Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии 14:45
Путин напомнил о планах производить "Спутник V" в Киргизии 14:44
В Королеве водитель открыл огонь по пешеходам 14:38
В РФ не выявлено случаев повторного заражения одним штаммом коронавируса 14:34
Росавиация: Российские самолеты летают через Беларусь в штатном режиме 14:32
Доставка людей на Луну с помощью "Ангары" обойдется в 400 млрд рублей 14:29
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом 14:19
Еще 1730 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве 14:12
Индийский регион объявил об эпидемии "черной плесени" 14:02
В Крыму рассказали о желании европейцев вакцинироваться на полуострове 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 16:06
Рубрика: Власть

В Оренбурге дизайн-проект парка "Зауральная роща" представят к февралю

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбурге приступили к реализации соглашения правительства области и фонда ДОМ.РФ о сотрудничестве по развитию территорий областного центра. Специалисты фонда при участии экспертов и с учетом мнения горожан разработают концепцию мастер-плана северо-востока Оренбурга площадью 385 гектаров, а также дизайн-проекты благоустройства набережной левого берега Урала и ландшафтного парка "Зауральная роща" площадью 280 гектаров. Дизайн-проект обновленного парка будет готов уже в феврале 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Оренбург представители фонда встретились с министром архитектуры и пространственно-градостроительного развития области Натальей Ибрагимовой и обсудили перспективные направления по формированию общественного пространства, изучив план территорий. Состоялся совместный выезд на территорию Зауральной рощи и береговую линию реки Урал, проведена съемка местности с квадрокоптера. Окончательный дизайн-проект благоустройства парка будет представлен главе региона и областному архитектурно-градостроительному совету в феврале 2022 года.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Малые города Оренбуржья представят на конкурс 7 проектов городской среды

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул, что важно максимально сохранить зеленый массив Зауральной рощи.

- Проект изменений, которые должны произойти в Зауральной роще, мы обсуждали на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Леонтьевичем Мутко в феврале, - отметил лидер региона. - Это место любят оренбуржцы, потенциал его огромен, и наша задача - сделать ландшафтный парк, современное пространство для отдыха оренбургских семей, без ущерба для зеленых насаждений. Я благодарен ДОМ.РФ за совместную работу по реализации важных и нужных для нас программ в сфере городского развития и жилищного строительства. Уверен, что результат порадует горожан и гостей областного центра.

Специалисты фонда также посетили участок на северо-востоке города, расположенный между улицами Тихая и Автомобилистов, изучив рельеф местности и границы смежных территорий.

Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"
Нефтяники Оренбуржья подарили новые деревья Бузулукскому бору

- Это был первый рабочий визит, цель которого - на месте ознакомиться с территориями, подлежащими благоустройству, и предметно обсудить с коллегами из региона наши планы, в том числе предстоящие программные сессии. Параллельно проектный отдел Фонда сейчас проводит комплексный анализ и видение развития территорий города, - прокомментировала координатор региональных программ Фонда ДОМ.РФ Ксения Базанчук.

Следующий визит представителей фонда в регион запланирован на лето. Тогда же стартуют акции по вовлечению горожан в разработку дизайн-проекта ландшафтного парка в Зауральной роще, ворк-шопы и проектные семинары для застройщиков по развитию территории на северо-востоке Оренбурга.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Мишустин дал поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме
МИД РФ сравнил данные об СНВ России и США
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы