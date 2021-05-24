В Оренбурге дизайн-проект парка "Зауральная роща" представят к февралю

В Оренбурге приступили к реализации соглашения правительства области и фонда ДОМ.РФ о сотрудничестве по развитию территорий областного центра. Специалисты фонда при участии экспертов и с учетом мнения горожан разработают концепцию мастер-плана северо-востока Оренбурга площадью 385 гектаров, а также дизайн-проекты благоустройства набережной левого берега Урала и ландшафтного парка "Зауральная роща" площадью 280 гектаров. Дизайн-проект обновленного парка будет готов уже в феврале 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Оренбург представители фонда встретились с министром архитектуры и пространственно-градостроительного развития области Натальей Ибрагимовой и обсудили перспективные направления по формированию общественного пространства, изучив план территорий. Состоялся совместный выезд на территорию Зауральной рощи и береговую линию реки Урал, проведена съемка местности с квадрокоптера. Окончательный дизайн-проект благоустройства парка будет представлен главе региона и областному архитектурно-градостроительному совету в феврале 2022 года.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подчеркнул, что важно максимально сохранить зеленый массив Зауральной рощи.

- Проект изменений, которые должны произойти в Зауральной роще, мы обсуждали на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Леонтьевичем Мутко в феврале, - отметил лидер региона. - Это место любят оренбуржцы, потенциал его огромен, и наша задача - сделать ландшафтный парк, современное пространство для отдыха оренбургских семей, без ущерба для зеленых насаждений. Я благодарен ДОМ.РФ за совместную работу по реализации важных и нужных для нас программ в сфере городского развития и жилищного строительства. Уверен, что результат порадует горожан и гостей областного центра.

Специалисты фонда также посетили участок на северо-востоке города, расположенный между улицами Тихая и Автомобилистов, изучив рельеф местности и границы смежных территорий.

- Это был первый рабочий визит, цель которого - на месте ознакомиться с территориями, подлежащими благоустройству, и предметно обсудить с коллегами из региона наши планы, в том числе предстоящие программные сессии. Параллельно проектный отдел Фонда сейчас проводит комплексный анализ и видение развития территорий города, - прокомментировала координатор региональных программ Фонда ДОМ.РФ Ксения Базанчук.

Следующий визит представителей фонда в регион запланирован на лето. Тогда же стартуют акции по вовлечению горожан в разработку дизайн-проекта ландшафтного парка в Зауральной роще, ворк-шопы и проектные семинары для застройщиков по развитию территории на северо-востоке Оренбурга.