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24.05.2021 09:33
Рубрика: Власть

Матвиенко обсудила с главой Кузбасса демографию региона

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что власти Кузбасса должны учитывать мнение женщин при разработке программ поддержки семей. Она заявила об этом в ходе встречи с главой региона Сергеем Цивилевым в Кемерове.

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Демографическую ситуацию в регионе она назвала непростой. В 2019 году Кемеровская область, по данным Росстата, стала одним из регионов, где была зарегистрирована наибольшая убыль населения (16,5 тыс. человек).

"Необходимо советоваться, в том числе с женщинами, какие дополнительные меры нужны на региональном уровне с тем, чтобы улучшать демографическую ситуацию", - заявила глава верхней палаты парламента, ее слова приводит ТАСС. Спикер подчеркнула, что женщины составляют большинство населения Кузбасса, работают в разных сферах, в том числе в промышленности, занимают руководящие должности, занимаются бизнесом. "Это мощный и надежный ресурс. Умело им распоряжайтесь и верно направляйте его", - сказала она, обращаясь к губернатору.

В ходе поездки в Кузбасс Валентина Матвиенко также осмотрела пункт вакцинации от коронавируса в аэропорту Кемерова и приняла участие в заседании выездной сессии Евразийского женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19".

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