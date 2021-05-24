В Ангарске один человек погиб, трое пострадали при взрыве гранаты

В одном из гаражей 94 квартала города Ангарска взорвалась граната. В результате несчастного случая погиб человек, еще трое пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности", сообщила пресс-служба управления СК РФ по Иркутской области.

Инцидент произошел в минувшую субботу. Как полагают сыщики, четыре человека пили в гараже алкоголь. Один из них, 33-летний мужчина, продемонстрировал гранату. По версии правоохранителей, она упала на пол, после чего раздался "хлопок". Жертвой стал 24-летний горожанин - его травмы оказались смертельными. Три человека находятся в больнице.

Сотрудники Следственного комитета и МВД выясняют все обстоятельства ЧП.