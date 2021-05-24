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24.05.2021 10:12
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае мастера жилфонда наказали за гибель ребенка

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

Суд Нижнеингашского района Красноярского края вынес приговор сотруднику управляющей организации за причинение смерти по неосторожности. Мастера жилищного фонда признали виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Установлено, что работник коммунальной организации, обязанный следить за техническим состоянием одного из многоквартирных домов поселка Нижний Ингаш, не выявил аварийное состояние колонны под навесом над лестницей в подвал. В результате кирпичная колонна рухнула на восьмилетнего мальчика, когда он, играя во дворе, обхватил ее руками. Ребенок получил смертельные травмы.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на два года. Приговор пока в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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