В КБР жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В Нальчике утром 24 мая произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, огонь охватил квартиру на седьмом этаже, площадь возгорания составила 65 квадратных метров.

- Поступило сообщение о том, что в городе Нальчик по улице Кабардинская, 208 произошел пожар в девятиэтажном многоквартирном жилом доме. По состоянию на 9.20 пожар был локализован и в 9.52 полностью ликвидирован. Пострадавших нет, говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным спасателей, из здания эвакуировали 50 жильцов, кроме того, 12 человек вывели сотрудники МЧС. Распространение огня из загоревшейся квартиры удалось предотвратить. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и нанесенный ущерб.