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24.05.2021,  
10:14
Текст:  Антон Валагин

Командир АПЛ "Псков" рассказал о рекордном арсенале подлолки

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Атомная субмарина Северного флота "Псков" обладает уникальным арсеналом - самым большим на единицу объема среди подлодок.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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- Титановый корабль - один из лучших, я считаю. Хотя служил и на других.Размер боезапаса не буду говорить, но здесь практически рекордное его количество на единицу объема. Корабль способен стрелять торпедным, ракетным и минным оружием, - рассказал "Звезде" командир подлодки Максим Стрельников.

Торпедные аппараты спрятаны в носовой части корабля за волнорезными щитами.

- Щитов четыре, но торпедных аппаратов там больше, - уточнил заместитель командира 7-й дивизии подводных лодок по военно-политической работе Алексей Сащук.

АПЛ "Томск" - сам по себе корабль редкий. Это один из двух представителей проекта 945А "Кондор", построенных в начале 90-х. Большие атомные подводные лодки третьего поколения с крылатыми ракетами предназначены для слежения за стратегическими подводными лодками и авианосными группировками противника и гарантированного их уничтожения в начале конфликта. Благодаря титановому корпусу и другим технологиям лодки 945-го проекта стали самыми малозаметными в ВМФ СССР. Оба корабля служат на Северном флоте.

По данным из открытых источников, "Псков" вооружен шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм с боезапасом до 40 торпед и ракетоторпед "Водопад", крылатых ракет "Гранат", а также морских мин. Всем своим арсеналом лодка стреляет через торпедные аппараты. Особенно примечательно работа "Водопада". Это оружие двухсредное: стартовав под водой, ракетоторпеда выходит на поверхность, взлетает и далее устремляется к цели по воздуху.

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