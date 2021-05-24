В полицию Петербурга доставлены около 100 рабочих-мигрантов

Петербургская полиция проводит профилактические рейды по торговым зонам города. После проверки в Апраксином дворе, на Калининской овощебазе и продовольственных рынках на улицах Салова и Софийская задержаны более ста человек.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, цель проверки - "выявление и пресечение различных правонарушений, начиная от нелегальной торговли и заканчивая нарушениями миграционного законодательства".

- В ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборот немаркированной табачной и плодоовощной продукции, - рассказали в главке. - В общей сложности изъяты 6,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции, свыше 12 тысяч пачек немаркированных табачных изделий и более 30 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

За нарушения норм миграционного законодательства в отделы полиции доставлены около ста иностранных граждан. Кроме того, выявлен гражданин, находящийся в международном розыске.