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24.05.2021 16:34
Рубрика: Происшествия

В полицию Петербурга доставлены около 100 рабочих-мигрантов

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургская полиция проводит профилактические рейды по торговым зонам города. После проверки в Апраксином дворе, на Калининской овощебазе и продовольственных рынках на улицах Салова и Софийская задержаны более ста человек.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, цель проверки - "выявление и пресечение различных правонарушений, начиная от нелегальной торговли и заканчивая нарушениями миграционного законодательства".

- В ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборот немаркированной табачной и плодоовощной продукции, - рассказали в главке. - В общей сложности изъяты 6,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции, свыше 12 тысяч пачек немаркированных табачных изделий и более 30 тонн немаркированной плодоовощной продукции.

За нарушения норм миграционного законодательства в отделы полиции доставлены около ста иностранных граждан. Кроме того, выявлен гражданин, находящийся в международном розыске.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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