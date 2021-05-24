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24.05.2021 17:03
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи провел планерное совещание Кабмина РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в Доме Правительства РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось планерное совещание Кабинета министров республики. Была заслушана информация о ходе реализации национальных проектов и индивидуальной программы развития региона, об исполнении республиканского бюджета. Рассмотрены текущие вопросы социально-экономического развития региона.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Особое внимание Мурат Кумпилов уделил исполнению поручений президента Владимира Путина, обозначенных в Послании Федеральному Собранию. Для этого в республике была создана рабочая группа, разработаны нормативные акты, конкретизированы поручения по разным направлениям деятельности, определены ответственные ведомства.

Фото: Алексей Гусев
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Глава республики также потребовал усилить работу по подготовке необходимой документации и проведению конкурсных процедур, подчеркнув значимость своевременного и эффективного освоения выделяемых средств по нацпроектам, индивидуальной программе, госпрограммам. Это же касается и выполнения бюджетных обязательств при постоянной работе над увеличением доходной части республиканского бюджета. По информации минфина РА, в настоящее время республиканский бюджет исполнен на 107,6 процента, консолидированный бюджет - на 113. Обеспечен рост практически по всем видам налогов, кроме транспортного налога и штрафов.

"Сегодня мы снижаем инфраструктурные ограничения, создаем условия для предпринимательской деятельности, привлекаем инвестиции. Работаем над нашими точками роста - созданием индустриального парка и туристического кластера. Все это должно приносить результат. При этом развитие региона должно пропорционально отражаться и на доходной части бюджета", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил активизировать работу по развитию перспективных направлений в каждой отрасли, по содействию бизнесу в реализации проектов и совместно добиваться результата этой деятельности.

В центре внимания также остается тема противодействия коронавирусной инфекции. Наиболее актуальны сейчас вопросы профилактики и недопущения всплеска заболеваемости осенью. Решающую роль в этом играет вакцинация населения. По данным минздрава региона, лидерами прививочной кампании являются Майкоп и Красногвардейский район. В настоящее время вакцинировано более 27 тысяч человек. В первую очередь прививку делают представителям групп риска, сотрудникам социальных служб, сферы здравоохранения, образования. Недостатка в вакцине нет.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались вопросы подготовки к выборам в Госдуму и Госсовет-Хасэ РА. Руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Рамазан Афашагов проинформировал о старте предварительного голосования в электронном формате, в ходе которого будут сформированы списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей.

В завершение глава Адыгеи еще раз напомнил членам Правительства РА о необходимости комплексной работы по всем направлениям развития республики. Отдельные поручения Мурата Кумпилова касались комплексного развития территорий, взаимодействия с территориальными органами Росреестра, Росстата, другими службами для более эффективного выполнения общих задач.

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