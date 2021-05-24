В Краснодаре мужчина задержан за надругательство над школьницами

В краевой столице правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который подозревается в надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации следователей, накануне вечером, 23 мая, мужчина встретил на улице Симферопольской двух 15-летних школьниц. Угрожая силой, он увел их во двор детского сада, располагавшегося неподалеку. Там злоумышленник совершил в отношении подростков преступление сексуального характера.

Около 21.00 из дошкольного учреждения поступил сигнал "Тревога" на пульт централизованной охраны Управления вневедомственной охраны Росгвардии. Фигурант был задержан по горячим следам. О случившемся девочки рассказали родителям, а те обратились с заявлениями в полицию.

"В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в следственном ведомстве.