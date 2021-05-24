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24.05.2021 10:37
Рубрика: Происшествия

В Челябинске завели дело после гибели женщины, упавшей в канализацию

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о гибели 45-летней женщины, упавшей в открытый канализационный коллектор неподалеку от реки Миасс. Тело было обнаружено позже - его унесло в систему водосбора, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.
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- Днем 22 мая на территории Заячьего острова в Калининском районе Челябинска в канализационный коллектор упала 45-летняя местная жительница, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Тело женщины позже обнаружено в системе водосбора. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Теперь следствию предстоит установить круг виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию инженерных сооружений. Канализационный люк, по всей видимости, очень давно стоял открытым. Причем, заметить его в кустарнике было непросто. Никаких предупреждающих ограждений и аншлагов рядом не оказалось.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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