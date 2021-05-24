В Челябинске завели дело после гибели женщины, упавшей в канализацию

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о гибели 45-летней женщины, упавшей в открытый канализационный коллектор неподалеку от реки Миасс. Тело было обнаружено позже - его унесло в систему водосбора, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Днем 22 мая на территории Заячьего острова в Калининском районе Челябинска в канализационный коллектор упала 45-летняя местная жительница, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Тело женщины позже обнаружено в системе водосбора. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Теперь следствию предстоит установить круг виновных должностных лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию инженерных сооружений. Канализационный люк, по всей видимости, очень давно стоял открытым. Причем, заметить его в кустарнике было непросто. Никаких предупреждающих ограждений и аншлагов рядом не оказалось.