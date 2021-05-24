Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке

В Роскомнадзоре прокомментировали иск Google. Как сообщили РИА Новости, Роскомнадзор готов к диалогу. "Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно", - отметил замглавы российского ведомства Вадим Субботин.

Ранее московский Арбитражный суд принял к производству иск американской ИТ-компании к Роскомнадзору, пишет "Коммерсант".

Таким образом Google хочет оспорить блокировку видео на YouTube с призывами к несанкционированным митингам.

Суд начнет слушать заявление Google 14 июля.