У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке

Текст:   Георгий Панин
24.05.2021,  
10:48
Фото: Artur Widak/Getty Images Фото: Artur Widak/Getty Images
Фото: Artur Widak/Getty Images

В Роскомнадзоре прокомментировали иск Google. Как сообщили РИА Новости, Роскомнадзор готов к диалогу. "Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно", - отметил замглавы российского ведомства Вадим Субботин.

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с ролика Sputnik на YouTube

Ранее московский Арбитражный суд принял к производству иск американской ИТ-компании к Роскомнадзору, пишет "Коммерсант".

Таким образом Google хочет оспорить блокировку видео на YouTube с призывами к несанкционированным митингам.

Суд начнет слушать заявление Google 14 июля.