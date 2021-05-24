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24.05.2021 09:32
Рубрика: Общество

Сергунина: В Москве открыт набор участников на детско-юношеские соревнования по робототехнике

Текст: Вадим Сергеев

Столичный ресурсный центр международных соревнований First Lego League объявил набор участников в команды, которые будут готовить к Московскому чемпионату по робототехнике First Russia Robotics Championship сезона 2021/2022 года. Лучшие команды московского этапа попадут на всероссийские соревнования.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 тысяч команд из 113 стран, то есть около двух миллионов детей по всему миру. Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал", - цитирует заммэра Наталью Сергунину официальный портал мэрии mos.ru.

Столичный этап пройдет по трем направлениям: Discover (четыре - шесть лет), Explore (шесть - девять лет), Challenge (10-16 лет). Посмотреть условия участия и оставить заявку можно на сайте http://rcmos.moscow/.

Общество Образование Роботы: настоящее и будущее

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