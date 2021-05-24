СМИ: В России разработают меры по регулированию цен на упаковку

В России решили регулировать цены на материал для изготовления полимерной упаковки. Соответствующее предложение будет разработано Минэнерго, Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая.

Как пишет газета "Известия", производители продуктов питания жаловались на рост цена на упаковку, который достигал 80 процентов. По причине этого, например, себестоимость молочной продукции увеличивалась на 5 процентов.

Минэнерго России уже создана рабочая группа по решению вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию.

В Минсельхозе рассказали, что необходимо обеспечить баланс спроса и предложения в сфере сырья, из которого делают упаковку.