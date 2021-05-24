Постановление губернатора Ставропольского края от 21 мая 2021 года № 208 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 521, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 22 декабря 2020 г. № 555, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 17 февраля 2021 г. № 68, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 марта 2021 г. № ПО, от 31 марта 2021 г. № 138, от 13 апреля 2021 г. № 161, от 15 апреля 2021 г. № 170 и от 29 апреля 2021 г. № 186) следующие изменения:

1.1. В пункте 6:

1.1.1. Подпункт 6.3 признать утратившим силу.

1.1.2. В подпункте 6.5 слова "требования, установленного подпунктом 2.2" заменить словами "требований, установленных пунктом 2".

1.2. Пункт 8 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 9:

1.3.1. В подпункте 9.11:

1.3.1.1. В абзаце втором слова ", в отношении которых режим самоизоляции на дому не применяется на основании пункта 8 настоящего постановления" исключить.

1.3.1.2. В абзаце третьем слова ", в отношении которых режим самоизоляции на дому не применяется на основании пункта 8 настоящего постановления" исключить.

1.3.2. В подпункте 9.3 слова "(в особенности работников, указанных в пункте 8 настоящего постановления)" исключить.

1.4. Подпункт 23.5 признать утратившим силу.

2. Признать утратившими силу:

пункт 7 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2020 г. № 269;

подпункт 2.1.1 изменений, внесенных в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 21 июля 2020 г. № 298;

пункт 3 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 31 июля 2020 г. №319;

подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 20 августа 2020 г. № 349 "О внесении изменений в пункт 6 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

подпункт 1.4 постановления Губернатора Ставропольского края от 31 августа 2020 г. № 367 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

подпункт 1.2.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 02 сентября 2020 г. № 374 "О внесении изменений в пункты 2 и 6 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 16 сентября 2020 г. № 391 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 410 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 09 октября 2020 г. № 424 "О внесении изменений в пункты 6 и 7 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

пункт 6 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 октября 2020 г. № 442;

подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 03 ноября 2020 г. № 458 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

подпункт 5.1 изменений, внесенных в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 ноября 2020 г. № 490;

постановление Губернатора Ставропольского края от 08 декабря 2020 г. № 521 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 22 декабря 2020 г. № 555 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 15 января 2021 г. № 8 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 17 февраля 2021 г. № 68 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 15 марта 2021 г. №110 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 31 марта 2021 г. № 138 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

постановление Губернатора Ставропольского края от 13 апреля 2021 г. № 161 "О внесении изменения в подпункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края";

подпункт 1.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 15 апреля 2021 г. № 170 "О внесении изменений в пункт 6 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







