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Трейлер: Сергей Безруков в роли Бендера в приквеле "12 стульев"

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    24.05.2021, 16:35
Текст:   Богдан Бобров

На YouTube-канале Central Partnership опубликован трейлер фильма "Бендер: Начало" (18+).

Фото: Кадр YouTube
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В нем актер Сергей Безруков исполнил роль мошенника Ибрагима Бендера - наставника в дальнейшем куда более известного жулика Остапа Бендера-Задунайского.

Картина позиционируется как приквел к событиям "12 стульев". В синопсисе под видео сюжетная завязка описывается следующим образом:"1919 год. Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецкоподданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра - охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры".

Но из-за постоянной беготни в кадре, ролик пока больше ассоциируется с "Шоу Бенни Хилла", чем с классикой Ильфа и Петрова.

В ленте также снялись Арам Вардеванян, Таисия Вилкова, Александр Цекало, Гарик Харламов, Павел Деревянко и другие.

Режиссером выступил Игорь Зайцев, до этого работавший с Безруковым над "Каникулами строгого режима" и "Есениным".

Премьера фильма "Бендер: Начало" в кинотеатрах назначена на 24 июня.

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