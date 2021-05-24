Всемирная конференция разработчиков состоится 7 июня

Apple проведет всемирную конференцию разработчиков WWDC 2021 7 июня в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "РГ".

Компания пообещала, что разработчики смогут узнать больше о будущих функциях iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. Как и прошлом году, конференция пройдет в онлайн-формате, а участия будет бесплатным для разработчиков со всего мира.

WWDC 2021 начнется с презентации обновлений, которые будут выпущены для всех платформ Apple позже в этом году. Посмотреть трансляцию можно на сайте Apple, в приложениях Apple Developer и Apple TV, а также на YouTube.