Вышел первый трейлер супергеройского эпика с Анджелиной Джоли "Вечные"

А вот, собственно, и он - первый тизер-трейлер явно помпезного и медлительного фантастического эпика "Вечные" (Eternals). Постановкой которого занималась неоднократный чемпион практически всех кинопремий планеты Хлоя Чжао. И где Анджелина Джоли сыграла свою первую супергеройскую роль.

В основе - комиксы одного из столпов рисованных историй Джека "Короля" Кирби (в оригинале выглядящие совершенно грандиозно для своих времён, конечно).

На каст не поскупились: помимо Джоли увидим Ричарда Мэддена и Кита Харингтона, Сальму Хайек, Джемму Чан, Кумэйла Нанджиани, специально для роли изнурившего себя культуризмом до соревновательной формы, Барри Кеогана ("Дюнкерк", "Чернобыль"), Брайана Тайри Генри и Лорен Ридлофф ("Звуки металла").

При этом троих персонажей-мужчин из комиксов в угоду ситуации переделали тут в женщин: Аджака, Маккари и Спрайта - это их сыграли Хайек, Ридлофф и МакКью.

Вечные - порода генетически модернизированных суперлюдей, созданная пять миллионов лет назад бесконечно могучей расой целестиалов, и все это время тайно обитающих на Земле и оборонающих ее население от монстров-девиантов. Однако демарши Таноса заставляют Вечных в конце концов выйти из шкафа, так сказать.

Российская премьера - 4 ноября.

Оригинальный трейлер: