Вышел тизер драмы Содерберга "Без резких движений" с Дель Торо

В Сети появился эффектно анимированный тизер новой картины лауреата премии "Оскар" Стивена Содерберга. Фильм называется "Без резких движений" (No Sudden Move).

Зрителя ждет криминальная драма, действие ее развернется в Детройте в середине 50-х. Группу мелких преступников нанимают для, казалось бы, рядовой кражи простых документов, но дело проваливается, и они решают выяснить, кто и зачем их нанял.

В ролях: Мэтт Дэймон ("Одиннадцать друзей Оушена"), Брендан Фрейзер ("Мумия"), Дон Чидл ("Тринадцать друзей Оушена"), Джон Хэмм ("Безумцы"), Ноа Джуп ("Страшные сказки"), Киран Калкин ("Фарго"), Бенисио Дель Торо ("Страх и ненависть в Лас-Вегасе"), Дэвид Харбор ("Очень странные дела", "Хеллбой"), Рей Лиотта ("Славные парни").

Сценарий написал Эд Соломон (серии про Билла и Теда, линейка "Иллюзия обмана", "Люди в черном", "Ангелы Чарли").

Премьера картины состоится 18 июня на фестивале Tribeca, на стриминге HBO Max лента станет доступна с 1 июля.