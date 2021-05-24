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Вышел тизер хоррора с Пирсом Броснаном False Positive

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    24.05.2021, 16:43
Текст:   Олег Усков
Фото: Hulu/ youtube.com Фото: Hulu/ youtube.com
Фото: Hulu/ youtube.com

Сервис Hulu представил большой завлекательности тизер своего полнометражного фильма ужасов False Positive.

Фото: kinopoisk.ru
Появился первый тизер "Прошлой ночью в Сохо" с Аней Тейлор-Джой

Поставил картину Джон Ли, прославленный чередой крайне причудливых и разухабистых проектов, как то: экстремальная пародия на детские шоу "Чудошоузен", психоделический анимационный сериал "Ксавьер: Ангел-изменник", культовый ситком "Брод Сити", сюрреалистический сайфай-хоррор "Неоновый Джо - охотник на оборотней", "Внутри Эми Шумер", так далее. Он же - соавтор сценария.

Лентой занималась уже вполне легендарная студия A24 ("Ведьма", "Реинкарнация", "Солнцестояние").

В ролях: Илана Глейзер ("Брод Сити", "Конь Бо Джек"), Джастин Теру ("Оставленные", "Малхолланд Драйв"), София Буш ("Части тела"), Гретхен Мол ("Донни Браско"), Люси Уолтерс ("Кости"), "Джеймс Бонд" Пирс Броснан. У последнего роль инфернального доктора, помогающего забеременеть молодой паре. После чего начинает происходить всякое зловещее.

Релиз - 25 июня.

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