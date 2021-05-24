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24.05.2021 21:04
Рубрика: Власть

За сутки 12 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

В понедельник, 24 мая, Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 12 военнослужащих. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло 33 410 человек.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля почти 115,4 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 278 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 213 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двоих лечат гражданские медики. 63 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 18 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 60 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 882 человека, 205 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 22,1 тысячи пациентов, свыше 7,2 тысячи из которых - гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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