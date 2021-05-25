Белавия отменяет рейсы в Лондон и Париж

Белорусская авиакомпания "Белавия" сообщила, что из-за введенных властями Великобритании и Франции ограничений вынуждена отменить все рейсы в Лондон и Париж. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании сообщении.

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года. Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить", - подчеркнули в "Белавиа".

Авиакомпания принесла извинения своим пассажирам, а также сообщила о порядке возмещения стоимости или переноса даты вылета уже купленных авиабилетов.