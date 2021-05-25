Боррелю поручили сделать доклад по отношениям ЕС и России

Главы государств и правительств Евросоюза поручили главному дипломату европейского сообщества Жозепу Боррелю подготовить доклад об отношениях ЕС с Россией. Как отмечается в соответствующем заявлении лидеров стран ЕС, Евросовет в ходе проведенной "стратегической дискуссии по России", подтвердил свою приверженность пяти принципам, которыми ЕС руководствуется в выстраивании политики по отношению к Москве.

"[Евросовет] поручает главе дипломатии ЕС и Еврокомиссии представить на саммите в июне доклад об отношениях с Россией с вариантами политики и в соответствии с этими пятью принципами", - говорится в опубликованном заявлении саммита ЕС.

Лидеры ЕС также выразили поддержку единству и солидарности внутри Евросоюза перед "незаконными, провокационными и разрушительными действиями России" и пообещали оказывать дальнейшую поддержку "восточным партнерам". Кроме того, было заявлено, что Евросоюз выстраивая свою дальнейшую политику по отношению к России продолжит вести координацию с "партнерами-единомышленниками".