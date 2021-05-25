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Бывший жених Бузовой заменил ее в качестве ведущего на "Доме-2"

Новости
    25.05.2021, 18:24
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Несколько внезапный финт на реанимированном реалити "Дом-2". Вместо прораба-сторожила проекта Ольги Бузовой, которая отказалась вести перезапуск шоу, его ведущим выступит блогер и танцор Дава. Он же - Давид Манукян, экс-жених Ольги. Об этом передает KP.RU.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что новый/старый "Дом-2" тихо выходит на телеканале "Ю" уже месяц. С первых дней за строительством отношений на нем нежно присматривали Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. А с 1 июня к ним присоединится и Манукян. Как акцентировано - "наравне с коллегами".

По словам Давы, которыми он щедро поделился с изданием в комментарии, ему "всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу". И "реалити "Дом-2" идеально подошло на эту роль", поскольку это шоу - "про людей, отношения и любовь".

"Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!" - выкладывает танцор.

Что до Бузовой, кстати, то она теперь, помимо прочего, стала наставником в вокальном шоу "Х-Фактор. Беларусь" и отныне "будет много времени проводить в Минске".

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