Депутаты заксобрания Беларуси осудили инцидент с флагом в Латвии

"Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении Государственного флага Республики Беларусь в Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание Беларуси расценивает это как нарушение норм международного права", - подчеркнули депутаты в своем заявлении.

Парламентарии также отмечают, что действия представителей латвийских властей "разрушают остатки доверия между Беларусью и Латвией", чем создают напряженность в отношениях и отдаляют их нормализацию на неопределенный срок.

"Отмечаем, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран. А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений. Национальное собрание Республики Беларусь требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений", - говорится в заявлении.