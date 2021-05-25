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25.05.2021 11:31
Рубрика: В мире

Депутаты заксобрания Беларуси осудили инцидент с флагом в Латвии

Текст: Алексей Чуриков
Белорусские парламентарии в ходе заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь приняли заявление в связи с инцидентом с государственным флагом республики в Латвии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости
Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

"Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь с возмущением восприняли информацию о действиях в отношении Государственного флага Республики Беларусь в Риге. Данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. Национальное собрание Беларуси расценивает это как нарушение норм международного права", - подчеркнули депутаты в своем заявлении.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Парламентарии также отмечают, что действия представителей латвийских властей "разрушают остатки доверия между Беларусью и Латвией", чем создают напряженность в отношениях и отдаляют их нормализацию на неопределенный срок.

"Отмечаем, что неприемлемые действия Латвии не вызвали осуждения других европейских стран. А ведь именно такое молчаливое согласие размывает общепринятые основы межгосударственных отношений. Национальное собрание Республики Беларусь требует от политического руководства Латвии безотлагательного принятия мер по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в сфере международных отношений", - говорится в заявлении.

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