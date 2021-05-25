Глава Роскомнадзора рассказал о роли нейросетей при мониторинге интернета

Нейросети и искусственный интеллект помогают мониторить интернет в поисках запрещенного контента. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"Очевидно, что, когда речь идет о миллиардах сообщений, принимать решения вручную невозможно. После первичного мониторинга только часть сообщений будет поступать операторам", - пояснил чиновник в интервью "Коммерсанту".

Согласно прогнозу Роскомнадзора, к концу этого года объем информации, который будет анализировать ведомство, увеличится в 14 раз.

Говоря о блокировке ресурсов, Липов подчеркнул, что подобные меры должны применяться лишь в крайнем случае.

"Наша задача не выключать. Наша задача - чтобы в этих сервисах соблюдалось российское законодательство", - заявил глава Роскомнадзора.