Голосованию по благоустройству пытаются помешать хакеры

С накрутками, хакерскими атаками и ненастоящими именами участников борются организаторы голосования за объекты благоустройства. До конца голосования, которое проходит через сайт осталось меньше недели, напоминает пресс-служба Минстроя.

Жителям предлагается выбрать, какие парки, скверы, набережные и другие территории нужно благоустроить в первую очередь. Сами работы на территориях-победителях пройдут в 2022 году.

В голосовании уже приняли участие почти 9 млн человек. Самые активные - жители Свердловской области, где проголосовало уже более полумиллиона человек, в Ростовской и Челябинской областях, в Краснодарском крае поучаствовали более 400 тысяч жителей. Самые активные города - Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи и Краснодар. В каждом из них проголосовало больше 100 тысяч горожан.

Были попытки "накруток" и хакерских атак, которые удалось пресечь, добавляют в пресс-службе. Кроме того, специалисты платформы следят, чтобы голосовали реальные люди и отсекают участников, которые указали имена типа "Ьвьыдвь Омвлцдвьал Ьалыдыд", "Гражданин Гражданский", "Петров Сидр Викторович", "Ь О Л".

Результаты голосования будут подведены через несколько дней после его окончания.

"Улучшить городскую среду можно только с участием жителей: горожане пользуются этими территориями каждый день, поэтому могут рассказать о том, чего не видят местные власти и проектировщики. И для формирования городской среды имеет значение каждый человек, принявший участие в отборе территорий, ведь только общими усилиями мы можем сделать наши города комфортнее и удобнее для всех. При этом не менее важно, чтобы голосование было честным - в этом смысл всего проекта. Поэтому особое внимание уделяется безопасности платформы и верификации поступающих данных", - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.