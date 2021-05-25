Новости

Японская корпорация открыла инжиниринговый центр в России 18:00
Брянский завод отсудил у города танк 17:51
ФТС готовится внедрять полностью автоматизированные таможенные процедуры 17:50
В Сибири возбудили дело о воспрепятствовании деятельности журналистов 17:46
В Баренцевом море более 10 кораблей провели масштабные учения 17:41
Лавров и Макей обсудили ситуацию вокруг Ryanair 17:38
Золотов проверил готовность подразделений Росгвардии к Евро-2020 17:27
Голосованию по благоустройству пытаются помешать хакеры 17:21
Google оштрафован на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент 17:17
В Минэкономразвития назвали условие развития рынка телемедицины в России 17:06
В Карелии музыкантам будут бесплатно давать землю 17:01
В Белгороде проезд для ветеранов войны сделали бесплатным 16:56
МВД опубликовало свежую статистику преступности: сократилось число разбоев 16:52
Путин получил послание Си Цзиньпина 16:40
Спецвыпуск сериала "Друзья" официально выйдет в России 16:38
Собянин рассказал о внедрении технологии 5G в метро Москвы 16:37
"Роскосмос" создаст "кнопки жизни" для поиска детей и пожилых 16:10
"Черные риэлторы" из Забайкалья похитили квартиры на 15 млн рублей 15:56
В Петербурге опровергли слухи о дефиците коек для пациентов с COVID-19 15:50
Площадь разлива нефти в Туапсе превысила миллион квадратных метров 15:38
Пожар в центре Москвы ликвидировали с помощью вертолетов 15:37
Путин рассказал об укреплении потенциала ядерной триады 15:36
Лукашенко встретится с парламентариями 26 мая 15:31
Осужденные устроили пикник в колонии под Ярославлем 15:25
В Австрии подсчитали потери от пандемии до 2024 года 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
25.05.2021 17:21
Рубрика: Экономика

Голосованию по благоустройству пытаются помешать хакеры

Текст: Марина Трубилина

С накрутками, хакерскими атаками и ненастоящими именами участников борются организаторы голосования за объекты благоустройства. До конца голосования, которое проходит через сайт осталось меньше недели, напоминает пресс-служба Минстроя.

Фото: Сайт Сергея Собянина
Собянин рассказал, как благоустроят Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД

Жителям предлагается выбрать, какие парки, скверы, набережные и другие территории нужно благоустроить в первую очередь. Сами работы на территориях-победителях пройдут в 2022 году.

В голосовании уже приняли участие почти 9 млн человек. Самые активные - жители Свердловской области, где проголосовало уже более полумиллиона человек, в Ростовской и Челябинской областях, в Краснодарском крае поучаствовали более 400 тысяч жителей. Самые активные города - Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи и Краснодар. В каждом из них проголосовало больше 100 тысяч горожан.

Были попытки "накруток" и хакерских атак, которые удалось пресечь, добавляют в пресс-службе. Кроме того, специалисты платформы следят, чтобы голосовали реальные люди и отсекают участников, которые указали имена типа "Ьвьыдвь Омвлцдвьал Ьалыдыд", "Гражданин Гражданский", "Петров Сидр Викторович", "Ь О Л".

Результаты голосования будут подведены через несколько дней после его окончания.

"Улучшить городскую среду можно только с участием жителей: горожане пользуются этими территориями каждый день, поэтому могут рассказать о том, чего не видят местные власти и проектировщики. И для формирования городской среды имеет значение каждый человек, принявший участие в отборе территорий, ведь только общими усилиями мы можем сделать наши города комфортнее и удобнее для всех. При этом не менее важно, чтобы голосование было честным - в этом смысл всего проекта. Поэтому особое внимание уделяется безопасности платформы и верификации поступающих данных", - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

Главное сегодня

Путин заявил об успешных испытаниях ЗРК С-500
Опубликована расшифровка переговоров диспетчера с бортом Ryanair
Мировой суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
В МЧС сообщили о ликвидации нефтяных пятен в море у Туапсе
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов