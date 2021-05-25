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Рубрика: В мире

Конгрессмены предложили сэкономить на переоснащении ядерного арсенала США

Демократы в конгрессе США выступили в понедельник с предложением сэкономить 73 миллиарда долларов на переоснащении ядерного арсенала страны. Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Эрд Блюменауэр вновь внесли законопроект "О более умном расходовании средств на атом".

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Этот документ призван отменить или сократить программы по ядерному оружию на следующее десятилетие, пишет РИА Новости. Так, 14 миллиардов долларов можно сэкономить, если сократить число развернутых ядерных боеголовок с 1,5 тысячи до одной, а количество ракет - с 400 до 150, отмечают авторы законопроекта.

Еще 9 миллиардов долларов предлагается сэкономить на производстве плутония, 4,4 миллиарда - на отказе от бомбы В83-1 и еще 7,5 миллиарда, отказавшись от разработки новой боеголовки W-93. По мнению конгрессменов, 13 миллиардов удастся сэкономить на крылатых ракет воздушного базирования, если отказаться от новой ядерной боеголовки для них.

США планируют потратить около одного триллиона долларов на усовершенствование своих ядерных сил. Эта программа действует с 2016 года. Ранее Марки и Блюменауэр уже предлагали сократить ее, но не получили достаточной поддержки для голосования.

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