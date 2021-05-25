Контрабанда танков: как ЮАР по ошибке досталась целая рота Т-55

В военном музее Йоханнесбурга для всеобщего обозрения выставлен средний танк Т-55. Боевая машина имеет интересную историю - это не военный трофей, захваченный в Анголе или Мозамбике, а своеобразный подарок Муамара Каддафи, сделанный в далеком 1979 году.

Правда, первоначально он предназначался совсем другой стране - Уганде, в которой тогда правил одиозный президент Иди Амин, начавший в 1978 году войну с соседней Танзанией.

Поскольку силы Кампалы были вооружены устаревшим оружием, вроде танков M4 Sherman времен Второй мировой войны, Ливия, кроме контингента в три тысячи человек, решила отправить еще и бронетехнику, в том числе Т-55. Всего их набралось 10 штук, а также запчасти и боеприпасы. Машины были не советского, а польского производства.

Для доставки наняли французское судно, что, в принципе, не было удивительным. В то время у Триполи шло активное сотрудничество с Парижем, в том числе в военной области. Истребители Dassault Mirage, например, находились на вооружении ливийских ВВС наравне с советскими МиГами.

Весной 79-го, находясь в пути, экипаж транспорта получил сообщение: армия Амина разгромлена. Морякам рекомендовали следовать в Анголу и передать технику военным этой страны.

Возможно, капитан не знал всех хитросплетений международной обстановки, поэтому совершил роковую ошибку - судно зашло в южноафриканский порт Дурбан. Местные власти, узнав о конечном пункте назначения груза, решили его конфисковать.

В результате два танка оставили в ЮАР для изучения, а остальные отправили в Родезию для местных сил безопасности. Интересно, что экипажи в качестве личного оружия получили автоматы АКМС.

К счастью, эти "пятьдесят пятые" так и не успели повоевать. По разным причинам из конфискованных машин уцелел лишь этот один музейный экземпляр.