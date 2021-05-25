Контрабанда танков: как ЮАР по ошибке досталась целая рота Т-55

Правда, первоначально он предназначался совсем другой стране - Уганде, в которой тогда правил одиозный президент Иди Амин, начавший в 1978 году войну с соседней Танзанией.
Поскольку силы Кампалы были вооружены устаревшим оружием, вроде танков M4 Sherman времен Второй мировой войны, Ливия, кроме контингента в три тысячи человек, решила отправить еще и бронетехнику, в том числе Т-55. Всего их набралось 10 штук, а также запчасти и боеприпасы. Машины были не советского, а польского производства.
Для доставки наняли французское судно, что, в принципе, не было удивительным. В то время у Триполи шло активное сотрудничество с Парижем, в том числе в военной области. Истребители Dassault Mirage, например, находились на вооружении ливийских ВВС наравне с советскими МиГами.
Весной 79-го, находясь в пути, экипаж транспорта получил сообщение: армия Амина разгромлена. Морякам рекомендовали следовать в Анголу и передать технику военным этой страны.
Возможно, капитан не знал всех хитросплетений международной обстановки, поэтому совершил роковую ошибку - судно зашло в южноафриканский порт Дурбан. Местные власти, узнав о конечном пункте назначения груза, решили его конфисковать.
В результате два танка оставили в ЮАР для изучения, а остальные отправили в Родезию для местных сил безопасности. Интересно, что экипажи в качестве личного оружия получили автоматы АКМС.
К счастью, эти "пятьдесят пятые" так и не успели повоевать. По разным причинам из конфискованных машин уцелел лишь этот один музейный экземпляр.
Rhodesian T-55LD tanks— Southlander (@south_lander_) May 24, 2021
In 1979 a shipment of Polish-made, Libyan T-55 tanks was seized off of a cargo ship by South Africa and sent to Rhodesia. pic.twitter.com/K8uiJzAdUJ
Rhodesian/Rhodesia-Zimbabwean T-55LDs (1979) pic.twitter.com/djyGulzPYN— Southlander (@south_lander_) May 24, 2021