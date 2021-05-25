Марафон фильма Федорченко "Последняя "Милая Болгария" состоится 29 мая

Продюсеры и дистрибьюторы фильма "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко, получившего на недавно завершившемся 43-м Московском международном кинофестивале приз "Серебряный Георгий" за лучшую режиссуру, решили вывести картину к широкому зрителю довольно необычным путем. А именно - в виде однодневного марафона.

29 мая состоятся специальные показы картины городах, охватывающих все 11 часовых поясов России. Алексей Федорченко на протяжении 11 часов будет каждый час выходить в зум для общения со зрителями разных городов.

Вот список:

1) Калининградское время: Калининград, арт-пространство "Квартира"

2) Московское время: Москва, к/т "ЦДК"

3) Самарское время: Ростов-на-Дону, к/т "Горизонт"

4) Екатеринбургское время: Пермь, к/т "Премьер"

5) Омское время: Омск

6) Красноярское время: Новосибирск, к/т "Победа"

7) Иркутское время: Иркутск, к/т "Дом Кино"

8) Якутское время: Чита, к/т "Бригантина"

9) Владивостокское время: Владивосток, к/т "Уссури"

10) Магаданское время: Магадан

11) Камчатское время: Петропавловск-Камчатский

Фильм снят по мотивам романа "Перед восходом солнца" Михаила Зощенко. "Милая Болгария" - это сорт яблок, который хочет возродить мичуринец Леонид Ец для нужд фронта. Нежное название - память о его матери. В разгар Великой Отечественной он едет с этой целью в Алма-Ату (что в переводе значит "Отец Яблок"), но не встречает там понимания у местных - ведь яблоки буквально повсюду. Зато в съёмной комнате он находит дневники известного писателя, который загадочным образов исчез. Прообраз писателя - это и есть Михаил Зощенко, а дневники - его последний роман.

Эта книга - одновременно личный дневник и научное пособие о том, как победить меланхолию с помощью самоанализа и творчества. Публикация романа была строго запрещена. В 1946 году на Зощенко и Анну Ахматову обрушилась критика Жданова. Зощенко исключили из Союза писателей… В СССР книга увидела свет только в 1987 году, спустя почти лет 30 после смерти автора.