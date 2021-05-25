Мировой суд оштрафовал Google на 4 миллиона рублей

Мировой суд участка N422 Таганского района признал компанию Google LLC виновной в двух административных правонарушений по ч.2 статьи 13.41 КоАП. То есть - в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению в России.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, за оба правонарушения Google назначены штрафы по два миллиона рублей. То есть общая сумма штрафа для компании составит 4 миллиона.

Кроме того на вторник назначено рассмотрение еще одного административного протокола к американскому поисковику, а также восьми протоколов Роскомнадзора к соцсети Facebook. Максимальная сумма штрафа по статье 13.41 КоАП - 4 млн рублей. То есть Facebook может грозить штраф до 32 миллионов рублей за противоправную информацию, которая касалась, в том числе, призывов к несовершеннолетним об участии в несанкционированных акциях.