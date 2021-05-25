МКБ и ГК ФСК запустили эксклюзивную ипотечную программу со ставкой от 1,1% на весь срок кредита

Московский кредитный банк (МКБ) и Группа компаний ФСК реализовали новую совместную ипотечную программу со ставкой от 1,1% на весь срок кредита.

Программа распространяется на все объекты застройщика в Москве и Московской области. Покупатели, оформляющие ипотеку в МКБ, получат специальную скидку от застройщика - до 3% от стоимости объекта недвижимости.

"МКБ и ГК ФСК реализовали уникальную ипотечную программу с рекордно низкой ставкой. Мы уверены, что условия ипотечного кредитования заинтересуют покупателей в Москве и области", - прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

МКБ предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости, программы рефинансирования и льготную ипотеку с господдержкой по ставке. Подать заявку на ипотеку от МКБ может любой гражданин с 18 лет, со стажем работы на последнем месте от 1 месяца.

ГК ФСК - одна из крупнейших девелоперских и строительных компаний России. По версии делового журнала Forbes входит в топ-3 крупнейших частных компаний России в сфере "Строительство", специализирующихся на реализации жилой недвижимости. Также входит в "20 крупнейших застройщиков России".

Материал предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"