На МКС изучат влияние открытого космоса на почвы с микроорганизмами

На Международной космической станции (МКС) впервые в мире изучат влияние открытого космоса на почву с микроорганизмами. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Сергей Харин.

По его словам, комплект из трех контейнеров с образцами будет отправлен на МКС на корабле "Прогресс" в конце июня. Планируется, что космонавты вынесут контейнеры во время выхода в открытый космос в начале сентября, пишет РИА новости.

Харин отметил, что в рамках эксперимента "Биориск" это уже третий комплект контейнеров с микроорганизмами, который будет установлен вне МКС. На этот раз в них впервые будет находиться почва для исследования устойчивости содержащихся в ней микроорганизмов к экстремальным факторам открытого космоса. "Почва является основным резервуаром микроорганизмов на Земле, и интересно, что происходит с этим микробным комплексом, когда он попадает в космос, какая его часть умирает, какая остается в живых", - пояснил ученый.

В контейнерах будут четыре вида почвы - пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Возвращать их на борт станции космонавты будут поочередно: через один, два и четыре года пребывания в открытом космосе.