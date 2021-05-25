Новак: Россия готова к поставкам "Спутник V" в Саудовскую Аравию

Россия готова начать поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Саудовскую Аравию сразу после того, как Эр-Рияд ее зарегистрирует. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании совместной межправкомиссии.

Он отметил, что российская вакцина хорошо себя зарекомендовала в борьбе с COVID-19 и на данный момент зарегистрирована в 66 странах мира. "В этой связи ожидаем вашей поддержки в вопросе регистрации вакцины в Саудовской Аравии и при определении необходимых для королевства объемах поставок. Уже сейчас готовы к заключению соответствующих контрактов, которые могли бы вступить в силу сразу после процедуры регистрации", - цитирует Новака ТАСС.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов российский препарат от COVID-19 занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность препарата составляет 97,6%.