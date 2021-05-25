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25.05.2021 13:53
Рубрика: Общество

Памфилова напомнила о важности прививки от коронавируса

Текст: Айсель Герейханова

Председатель ЦИК Элла Памфилова напомнила коллегам о важности вакцинации от коронавируса. Она обратила внимание на то, что во всем мире борются за прививки, в очереди стоят, а в России приходится уговаривать.

Фото: iStock
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"Это очень важно, я на каждом заседании неустанно повторяю свою просьбу к нашим коллегам в регионах вести разъяснительную работу, в том числе среди наших членов комиссий, поскольку они много контактируют с людьми, воспользоваться той возможностью, которой нет в подавляющем большинстве стран мира", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК. Она указала на свой успешный опыт и опыт своих коллег.

"Прекрасно сделала прививку, и большинство у нас, и Николай Иванович (Булаев - зампред ЦИК - прим. ред.) тоже. Просто это позволило нам все эти месяцы, вращаясь в большом количестве людей, выдерживать. Я прошу к этому очень серьезно отнестись", - призвала Памфилова.

Общество Здоровье Власть Позиция Госфонды и контрольные органы ЦИК Вакцинация от коронавируса

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