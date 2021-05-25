Почему только 1 из 10 молодых ученых доходит до диссертации

Почему в российской аспирантуре отсев превышает 90 процентов? Каков этот показатель в ведущих странах? Изменится ли ситуация после введения в России обязательной защиты диссертации? Об этом корресподент "РГ" беседует с научным сотрудником из НИУ "Высшая школа экономики" Сауле Бековой.

Сауле, в чем суть вашей работы? Почему выбрали именно эту тему для своей диссертации?

Сауле Бекова: Как известно, около 90 процентов наших аспирантов не только учатся, но и работают. Причем многие полный рабочий день. Причина? Прежда всего финансовая, мизерной стипендии на жизнь не хватает. Как работа сказывается на учебе? Насколько взаимосвязаны 90 процентов отсева и 90 процентов работающих? Все ли здесь однозначно? Это и стало темой моей диссертации. Почему выбрала ее? Я сама "дропник", тот, кто не завершил обучение в аспирантуре в положенные два года. Решила понять, почему так происходит. Подчеркну, что я изучала лишь одну причину отсева, в реальности их много.

Что стало для вас главной неожиданностью в этом исследовании?

Сауле Бекова: Удивило, насколько мало у нас серьезных исследований о проблемах аспирантуры и насколько много экспертов, рассуждающих, что с ней нужно делать.

У нас защищается 10 процентов выпускников. Как обстоит дело с аспирантурами в ведущих странах?

Сауле Бекова: Есть мнение, что такой низкий процент защит это не так уж и плохо. Якобы происходит естественный отбор наиболее мотивированных и способных. Словом, остаются сильнейшие, что на пользу науке. Спорное утверждение, ведь мы плохо представляем, кого теряем, а кто остается. Учитывая тенденции миграции, уровень зарплат в коммерческом секторе и прочие факторы, возможно, теряется как раз мотивированная и амбициозная молодежь. Впрочем, это повод для будущего исследования.

Что касается ситуации в других странах, то сравнивать с ними довольно сложно, так как там применяются самые разные показатели результативности. Кроме того, часто исследования охватывают не всю страну, а приводятся данные по нескольким университетам или определенным наукам. Скажем, в Испании отсев в конкретных вузах по социальным наукам составил около 90 процентов. В ряде университетов США отсев около 50-60 процентов, в Австралии 30-40 процентов. Но повторяю, к этим цифрам надо относиться осторожно, во всяком случае их нельзя напрямую сравнить с российскими. Но проблема аспирантуры, большого отсева общая, поэтому, наверное, моя работа заинтересовала британцев.

За рубежом большинство аспирантов тоже работают? Как их поддерживает государство?

Сауле Бекова: Работают, но в основном в самом университете, где человек готовит диссертацию. Важно, что он занимается научной деятельностью, которая часто связана с его проектом.

Есть варианты, когда аспиранты получают стипендии за преподавательскую работу в этом же университете, но эта нагрузка лимитирована, чтобы она не отнимала много времени, не мешала заниматься проектом. Кроме того, существуют индустриальные аспирантуры, которые создаются университетами совместно с бизнесом. В этом случае аспирант устраивается работать на предприятие, но опять же занимается деятельностью, непосредственно связанной с его темой, а кто-то из бизнеса является научным соруководителем.

Получается, что за границей работа аспиранта так или иначе связана с его темой, а значит идет на пользу. А что у нас?

Сауле Бекова: Как я уже сказала, у нас почти все аспиранты работают, причем многие - вне университета. И что принципиально важно - многие полный рабочий день. Что, конечно, сказывается на подготовке диссертации.

Как конкретно? Мы изучали аспирантов разных научных специальностей, вид их работы, время загруженности, зарплату, трудоустройство после окончания аспирантуры и т. д. Хотя картина довольно пестрая, особенно что касается научного профиля аспиранта, но общий вывод такой: работа существенно понижает шансы защититься. Конечно, те, кто работают в том же университете, где учатся, ведут исследования, а не занимают преподавательские или административные позиции, находятся в лучшей ситуации. Но число таких "счастливцев", прямо скажем, в наших вузах немного. Надо также учитывать, что зарплаты в вузах низкие, поэтому многие аспиранты стремятся устроится в коммерческие фирмы. Немало тех, кто после окончания учебы в них же и остаются, так и не защитив диссертацию.

Зачем вообще молодежь поступает в аспирантуру, если не занимается наукой? Стремятся уклониться от армии?

Сауле Бекова: Мотивы самые разные, например, желание подольше остаться в университете, получение места в общежитии, и конечно, в том числе и армия. По опросам, примерно 25 процентов аспирантов называют отсрочку одной из причин поступления. Но тех, кто поступает, чтобы заниматься наукой, по всем нашим замерам, все-таки больше. Но, к сожалению, по тем или иным причинам, прежде всего финансовым, многие из них выпали из науки.

А вы сами работали, когда учились в аспирантуре? Поделитесь опытом?

Сауле Бекова: У меня, действительно, богатый опыт. Как я уже сказала, мне не удалось зашиться в нормативные два года. Причин несколько. Долго не могла определиться с темой, научное руководство было формальным, аспиранты были предоставлены самим себе, я работала на двух-трех работах, так как ставка ассистента на кафедре - это мизерные деньги. Так что мой первый опыт был неудачным.

Потом ситуация изменилась. Учась в аспирантуре ВШЭ, я работала как раз на научной должности и занималась темой своей будущей диссертации, поэтому совмещение мне только помогало. У меня был круг коллег, с которыми можно обсудить идеи. Словом, все это работало на диссертацию, а не против нее.

Сейчас вводится требование об обязательной защиты диссертации. Это изменит ситуацию? Какие-то другие меры надо использовать?

Сауле Бекова: За обязательную защиту выступают многие ученые, утверждая, что теперь это кардинально изменит ситуацию с аспирантурой. Честно говоря, я бы не была столь оптимистичной. Что значит эта обязательность? Заставить защищаться никто никого не может, значит, тем аспирантам, кто не пройдет предзащиту, просто не выдадут диплом. Обязательность защиты может вылиться либо в то, что в погоне за показателями вузы увеличат отсев во время обучения, либо существенно пострадает качество защищаемых диссертаций. Но самое важное, предлагаемая реформа работает "по верхам"" и не решает более системные проблемы , важность которых подтверждена исследованиями. Словом, формальный показатель доли защит вырастет, но по факту это просто игра с подсчетами, так как число обладателей степени не увеличится.

Мне кажется, надо больше внимания уделять поддержке аспирантов, созданию условий, чтобы они максимум времени и сил направляли на науку. Особое внимание следует обратить на роль научного руководителя. Она ключевая в аспирантуре. У нас людей практически не готовят к этой работе, считается, если ты получил степень, то уже можешь быть научным руководителем. Увы, это серьезное заблуждение. Научное руководство - это особый талант, которым обладает далеко не каждый уже остепененный ученый. Хорошо, чтобы он хотя бы это осознавал. И специально готовился к тому, что будет научным руководителем.

Научное руководство аспирантами - это особый талант, которым обладает далеко не каждый уже остепененный ученый

Кроме того, мне кажется, можно часть функций, которые сегодня лежат на научном руководителе, распределить на других ученых, формировать сообщество, где аспирант не предоставлен самому себе или не зависит полностью только от одного человека, а может получить помощь и от других коллег, сотрудников университета. В целом изменения в аспиратуре должны касаться в первую очередь разносторонней академической и финансовой поддержки аспирантов и научных руководителей, а не становиться дополнительным бюрократическим инструментом для контроля университетов.

Расскажите немного о себе. Где родились? Родители имеют отношение к науке? Где учились? Есть хобби?

Сауле Бекова: Родилась и выросла в Омске, родители к науке отношения не имеют. Училась в Омском государственном университете, затем в магистратуре и в аспирантуре ВШЭ. Хобби? Фотография, шахматы, изучаю немецкий язык.

Кстати

Учрежденная в этом году в Британии новая номинации престижной премии Early Career Researcher Award поощряет исследователей, карьера которых только началась. Первыми лауреатами стали Сауле Бекова из НИУ "Высшая школа экономики" и Бинвэй Лу из Даремского университета (Великобритания). Оргкомитет премии назвал их "выдающимися специалистами" и особо отметил значимость исследований для науки и образования. Премия предполагает поддержку следующего этапа исследований. Благодаря ей Бекова намерена расширить круг изучаемых проблем, рассмотреть не только эффекты от разных форм трудоустройства, но и, например, от характера научного руководства.